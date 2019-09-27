На Житомирщині викрили мережу оптового збуту контрафактного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Правоохоронці викрили на Житомирщині розгалужену мережу оптового збуту контрафактної алкогольної продукції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
Правоохоронці виявили у Коростені складські приміщення, де зберігалася фальсифікована горілка. Підробка була замаскована під виглядом зареєстрованих брендів вітчизняних виробників.
За оперативною інформацією, виявлений фальсифікат ділки реалізовували великими партіями через місця дрібнооптової торгівлі. Розрахунок за поставки товару здійснювався виключно готівкою.
Під час обшуків у місцях нелегального зберігання продукції виявлено чорну бухгалтерію та 20 тисяч пляшок контрафактного алкоголю із підробленими акцизними марками, що були упаковані та готові до відвантаження покупцям.
Також з оптових баз та місць роздрібної торгівлі, розташованих в обласному і районних центрах регіону, вилучено ще понад тисячу одиниць фальсифікату.
В Андрушівці правоохоронці затримали вантажний автомобіль, переобладнаний для перевезення спирту, в якому зловмисники замаскували сім 200-літрових ємностей із сурогатом.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, на Сумщину завезли 600 тонн метилового спирту з РФ для створення контрафакту.