На Сумщину завезли 600 тонн метилового спирту з РФ для створення контрафакту - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Сумській області викрили та блокували підпільне виробництво небезпечної продукції, яку великими партіями реалізовували під виглядом товарів широкого вжитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“Група жителів регіону протягом 2018-2019 років незаконно переправила з РФ на територію України майже 600 тонн рідини, яка на 98% складалася з метилового спирту. Для переміщення підакцизного товару за нульовою митною ставкою та уникнення сплати акцизного збору у розмірі 245 євро за тисячу літрів сировини, зловмисники ввозили вантаж під виглядом розчинника для лакофарбового покриття”, — йдеться у повідомленні.
У підпільному цеху ділки виготовляли з контрафактного метилового спирту засоби догляду за автотранспортом, зокрема незамерзаючі очищувачі скла. Реалізовували їх оптовими партіями через торговельні мережі. Використання громадянами вказаної небезпечної продукції могло становити загрозу для їх здоров’я.
Правоохоронці затримали 4 вантажні автомобілі на одному з митних постів у Сумській області під час чергової спроби зловмисників незаконно переправити через державний кордон 90 тонн небезпечної рідини.
Під час обшуків з місця контрафактного виробництва вилучено понад 30 тонн розфасованої та підготовленої для реалізації небезпечної продукції. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) та ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Луганській області припинено контрабандне переправлення наркотичних засобів через митний кордон України до РФ.