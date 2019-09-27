В Сумскую область завезли 600 тонн метилового спирта с РФ для создания контрафакта - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Сумской области разоблачили и блокировали подпольное производство опасной продукции, которую большими партиями реализовывали под видом товаров широкого потребления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Группа жителей региона в течение 2018-2019 годов незаконно переправила из РФ на территорию Украины почти 600 тонн жидкости, которая на 98% состояла из метилового спирта. Для перемещения подакцизного товара по нулевой таможенной ставке и уклонения от уплаты акцизного сбора в размере 245 евро за тысячу литров сырья, злоумышленники ввозили груз под видом растворителя для лакокрасочного покрытия”, — говорится в сообщении.
В подпольном цехе дельцы изготавливали из контрафактного метилового спирта средства ухода за автотранспортом, в том числе незамерзающие очистители стекла. Реализовывали их оптовыми партиями через торговые сети. Использование гражданами указанной опасной продукции могло представлять угрозу для их здоровья.
Правоохранители задержали 4 грузовых автомобиля на одном из таможенных постов в Сумской области во время очередной попытки злоумышленников незаконно переправить через государственную границу 90 тонн опасной жидкости.
Во время обысков с места контрафактного производства изъято более 30 тонн расфасованной и подготовленной для реализации опасной продукции. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) и ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, в Луганской области прекращена контрабандная переправка наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ.