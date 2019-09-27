В Житомирской области разоблачили сеть оптового сбыта контрафактного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили в Житомирской области разветвленную сеть оптового сбыта контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители обнаружили в Коростене складские помещения, где хранилась фальсифицированная водка. Подделка была замаскирована под видом зарегистрированных брендов отечественных производителей.
По оперативной информации, обнаруженный фальсификат дельцы реализовывали крупными партиями через места мелкооптовой торговли. Расчет за поставки товара осуществлялся исключительно наличными.
Во время обысков в местах нелегального хранения продукции обнаружено черную бухгалтерию и 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя с поддельными акцизными марками, которые были упакованы и готовы к отгрузке покупателям.
Также с оптовых баз и мест розничной торговли, расположенных в областном и районных центрах региона, изъято еще свыше тысячи единиц фальсификата.
В Житомире правоохранители задержали грузовой автомобиль, переоборудованный для перевозки спирта, в котором злоумышленники замаскировали семь 200-литровых емкостей с суррогатом.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, в Сумскую область завезли 600 тонн метилового спирта с РФ для создания контрафакта.