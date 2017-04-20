На Житомирщині викрили конвертаційний центр з оборотом у майже 200 млн гривень
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Конвертаційний центр, який за період своєї діяльності "відмив" майже 200 млн гривень, викрили на Житомирщині, повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.
“Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками "ризику“ від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.
Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн”, — повідомляють у прокуратурі.
Таким чином через банківські установи ділкам вдалось конвертувати майже 200 мільйонів гривень.
У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення діяльності, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.
Під час них правоохоронці вилучили 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.
Наразі вирішується питання про накладання арештів на банківські рахунки підприємств та осіб причетних до їх діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.
Як повідомляв УНН, конвертцентр, що ймовірно завдав державі збитків на 15 млн грн, викрили у Києві.