На Житомирщині викрили конвертаційний центр з оборотом у майже 200 млн гривень

ukru
18:53 • 67675 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 87423 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 112386 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 121090 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 170627 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121188 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109825 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133851 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121235 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123369 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.2 м/с
83 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127160 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 44786 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 51993 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 45481 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

18:20 • 34161 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 67674 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127160 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 170624 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198861 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85096 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115922 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142105 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131779 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162311 перегляди
Актуальне
На Житомирщині викрили конвертаційний центр з оборотом у майже 200 млн гривень

На Житомирщині викрили конвертаційний центр з оборотом у майже 200 млн гривень

Київ • УНН

 • 10039 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Конвертаційний центр, який за період своєї діяльності "відмив" майже 200 млн гривень, викрили на Житомирщині, повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.

“Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками "ризику“ від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.
Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн”, — повідомляють у прокуратурі.

Таким чином через банківські установи ділкам вдалось конвертувати майже 200 мільйонів гривень.

У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення діяльності, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.

Під час них правоохоронці вилучили 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.

Наразі вирішується питання про накладання арештів на банківські рахунки підприємств та осіб причетних до їх діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.

Як повідомляв УНН, конвертцентр, що ймовірно завдав державі збитків на 15 млн грн, викрили у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,308.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.31
Ethereum
$2,005.76