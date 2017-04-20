В Житомирской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в почти 200 млн гривен
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Конвертационный центр, который за период своей деятельности "отмыл" почти 200 млн гривен, разоблачили в Житомирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
"Суть разоблаченной схемы заключалась в том, что злоумышленники покупали за наличные запчасти к спецтехнике (экскаваторы для работы в карьерах), отражая приобретение с признаками" риска "от предприятий на территории Днепропетровской области, входящих в состав так называемого конвертационного центра, а в дальнейшем реализовывали их реально действующим предприятиям Житомирщины.
В результате незаконной деятельности, в течение 2016 незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость десяти предприятиям реального сектора экономики на сумму свыше 30 млн грн", - сообщают в прокуратуре.
Таким образом через банковские учреждения дельцам удалось конвертировать почти 200 млн гривен.
В четверг, 20 Апреле 2017, в местах осуществления деятельности, по месту жительства лиц, причастных к преступным схемам, в автомобилях, которыми они пользовались, проведено санкционированные обыски.
Во время них правоохранители изъяли 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тыс грн.
Сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятий и лиц, причастных к их деятельности.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины проводит ГУ Государственной фискальной службы в области.
Как сообщал УНН, конвертцентр, вероятно нанес государству ущерб на 15 млн грн, разоблачили в Киеве .