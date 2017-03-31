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На Житомирщині виготовляли сурогат під виглядом відомої алкогольної торгової марки

На Житомирщині виготовляли сурогат під виглядом відомої алкогольної торгової марки

Київ • УНН

 • 15671 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Житомирі прокуратурою спільно із податківцями викрито та припинено діяльність двох підпільних цехів з виробництва фальсифікованого алкоголю. Про УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

“Установлено, що групою осіб, без відповідного офіційного дозволу та ліцензії в одному із гаражних кооперативів та житловому приміщенні приватного будинку, що розташовані на території м. Житомира, організовано два підпільні цехи з незаконного виготовлення підакцизних товарів, які реалізовувалися на території області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ВР ініціюватимуть перегляд акцизів на алкоголь

Під час досудового розслідування, прокуратурою області спільно із податковою міліцією області проведено обшуки у місцях виготовлення алкогольної продукції на території Житомирської області та в місцях її збуту.

За результатами обшуків, вилучено майже 12 тонн етилового спирту та 5 тонн готової продукції, компоненти для її виробництва, а також спеціальне обладнання”, — йдеться у повідомленні.

Фальсифікат алкоголю при цьому виготовлявся під назвою відомої торгівельної марки, додали правоохоронці.

Нагадаємо, у різних областях фіксують збільшення кількості отруєнь неякісним алкоголем.

Аналітики ринку і члени Комітету ВР переконані, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби в Україні.

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