В Житомирской области изготавливали суррогат под видом известной алкогольной торговой марки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52577 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105228 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162031 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119133 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118155 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113449 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104886 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107235 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103718 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155202 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Житомирской области изготавливали суррогат под видом известной алкогольной торговой марки

В Житомирской области изготавливали суррогат под видом известной алкогольной торговой марки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В Житомире прокуратурой совместно с налоговиками разоблачена и прекращена деятельность двух подпольных цехов по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Установлено, что группой лиц, без соответствующего официального разрешения и лицензии в одном из гаражных кооперативов и жилом помещении частного дома, расположенных на территории г.Житомира, организовано два подпольных цеха по незаконному изготовлению подакцизных товаров, реализуемых на территории области.

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Во время досудебного расследования, прокуратурой области совместно с налоговой милицией области проведены обыски в местах изготовления алкогольной продукции на территории Житомирской области и в местах ее сбыта.

По результатам обысков, изъято почти 12 тонн этилового спирта и 5 тонн готовой продукции, компоненты для ее производства, а также специальное оборудование", - говорится в сообщении.

Фальсификат алкоголя при этом изготавливался под названием известной торговой марки, добавили правоохранители.

Напомним, в разных областях фиксируют увеличение количества отравлений некачественным алкоголем.

Аналитики рынка и члены Комитета ВР убеждены, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

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