В Житомирской области изготавливали суррогат под видом известной алкогольной торговой марки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Житомире прокуратурой совместно с налоговиками разоблачена и прекращена деятельность двух подпольных цехов по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
"Установлено, что группой лиц, без соответствующего официального разрешения и лицензии в одном из гаражных кооперативов и жилом помещении частного дома, расположенных на территории г.Житомира, организовано два подпольных цеха по незаконному изготовлению подакцизных товаров, реализуемых на территории области.
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Во время досудебного расследования, прокуратурой области совместно с налоговой милицией области проведены обыски в местах изготовления алкогольной продукции на территории Житомирской области и в местах ее сбыта.
По результатам обысков, изъято почти 12 тонн этилового спирта и 5 тонн готовой продукции, компоненты для ее производства, а также специальное оборудование", - говорится в сообщении.
Фальсификат алкоголя при этом изготавливался под названием известной торговой марки, добавили правоохранители.
Напомним, в разных областях фиксируют увеличение количества отравлений некачественным алкоголем.
Аналитики рынка и члены Комитета ВР убеждены, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.