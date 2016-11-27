На Житомирщині у ДТП загинуло 4 людини
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Внаслідок ДТП на Житомирщині загинуло 4 людини. Про це кореспонденту УНН повідомлили в прес-службі ДСНС у Житомирській області.
Аварія сталась вчора о 17:33 між с.Кам’яний Майдан і Лебедівка Новоград-Волинського району.
Так, сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ 2106 з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули водій мікроавтобуса та водій і 2 пасажири легковика. Одного пасажира автомобіля ВАЗ 2106 швидка допомога госпіталізувала до медичного закладу.
“Рятувальники спочатку витягли загиблого водія з мікроавтобуса, а далі дістали інших загиблих з легковика”, — повідомляють у ДСНС.
Наразі всі обставини встановлюють фахівці.
Нагадаємо, ввечері 26 листопада сталася смертельна ДТП в Києві на проспекті Перемоги біля Зоопарку.