На Житомирщині у ДТП загинуло 4 людини

Аварія сталась вчора о 17:33 між с.Кам’яний Майдан і Лебедівка Новоград-Волинського району.

Так, сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ 2106 з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули водій мікроавтобуса та водій і 2 пасажири легковика. Одного пасажира автомобіля ВАЗ 2106 швидка допомога госпіталізувала до медичного закладу.

“Рятувальники спочатку витягли загиблого водія з мікроавтобуса, а далі дістали інших загиблих з легковика”, — повідомляють у ДСНС.

Наразі всі обставини встановлюють фахівці.

Нагадаємо, ввечері 26 листопада сталася смертельна ДТП в Києві на проспекті Перемоги біля Зоопарку.