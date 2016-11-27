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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В Житомирской области в ДТП погибли 4 человека

Киев • УНН

 • 9857 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 ноября. УНН. В результате ДТП в Житомирской области погибли 4 человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Житомирской области.

В Житомирской области в ДТП погибли 4 человека

Авария произошла вчера в 17:33 между с.Каменный Майдан и Лебедевка Новоград-Волынского района.

Так, произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2106 с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель микроавтобуса и водитель и 2 пассажира легковушки. Одного пассажира автомобиля ВАЗ 2106 скорая помощь госпитализировала в медицинское учреждение.

"Спасатели сначала вытащили погибшего водителя из микроавтобуса, а потом достали других погибших из легковушки", - сообщают в ГосЧС.

Сейчас все обстоятельства устанавливают специалисты.

Напомним,, вечером 26 ноября произошло смертельное ДТП в Киеве на проспекте Победы возле Зоопарка.

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