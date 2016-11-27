В Житомирской области в ДТП погибли 4 человека
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 ноября. УНН. В результате ДТП в Житомирской области погибли 4 человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Житомирской области.
Авария произошла вчера в 17:33 между с.Каменный Майдан и Лебедевка Новоград-Волынского района.
Так, произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2106 с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель микроавтобуса и водитель и 2 пассажира легковушки. Одного пассажира автомобиля ВАЗ 2106 скорая помощь госпитализировала в медицинское учреждение.
"Спасатели сначала вытащили погибшего водителя из микроавтобуса, а потом достали других погибших из легковушки", - сообщают в ГосЧС.
Сейчас все обстоятельства устанавливают специалисты.
Напомним,, вечером 26 ноября произошло смертельное ДТП в Киеве на проспекте Победы возле Зоопарка.