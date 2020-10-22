На Житомирщині суд взяв під варту чоловіка, який через ревнощі вимагав 3 тис. доларів “моральної компенсації”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Житомирщині взяли під варту жителя Коростеня, що підозрюється у вимаганні 3 тис доларів США у чоловіка, побитті битою та погрозах вбивством у разі несплати. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури, передає УНН.
“За даними слідства, 57-річний житель міста Коростеня, на ґрунті ревнощів до своєї співмешканки та з корисливих мотивів одержати компенсацію за так звані свої „моральні страждання“, вимагав від місцевого жителя неіснуючий борг на суму 3 тис. доларів США. Зокрема, зустрівши чоловіка вранці у місті, завдав йому декілька ударів битою, після чого, перевізши своїм авто до одного з приватних домоволодінь, продовжив завдавати удари, вимагаючи перерахувати на банківську картку грошові кошти та погрожуючи йому вбивством у разі відмови. У послідуючому, побоюючись за власне життя (погрози надходили і по телефону), потерпілий перерахував частину обумовленої суми вимагачеві”, — повідомили у прокуратурі.
Того ж дня, 19.10.2020, фігуранта справи було затримано під час чергової спроби вимагання решти суми. “Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 189 КК України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання, з погрозою вбивства, жителем міста Коростеня в іншого коростенця грошових коштів.
21 жовтня у межах досудового розслідування забезпечено розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні злочину. “Ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави строком на 60 діб”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, чоловікам, які катували безпритульних, повідомлено про підозру у вбивстві.