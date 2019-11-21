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На Житомирщині СБУ викрила "схему" ДФС, яка завдала державі мільйонні збитки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Служба безпеки Україна викрила на мільйонних зловживаннях з видачею ліцензій керівників Державної фіскальної Служби Житомирщини. Про це повідомила пресслужба СБУ, передає УНН.

“Високопосадовець ДФС спільно з начальником одного із структурних управлінь незаконно видавали місцевим підприємцям необхідну документацію для роздрібної торгівлі пальним. Чиновники давали вказівку своїм підлеглим приймати до розгляду неповні пакети документів для одержання ліцензій підконтрольними бізнес-структурами. Комерсанти, отримавши „дозволи“, реалізовували продукцію без сплати податків та акцизів до державного бюджету”, — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ та ДБР провели обшуки у адміністративному приміщенні ГУ ДФС у Житомирській області. Вони знайшли ліцензійні справи та іншу документацію, яка підтверджує масштабні зловживання.

Як повідомили в СБУ, за один місяць 2019 року зловмисники видали ліцензії 48 суб’єктам на 122 об’єктах на право здійснення роздрібної торгівлі пальним. Внаслідок цього держава зазнала збитків на суму майже один мільйон гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України та встановлюють можливу причетність до “схеми” інших посадовців.

Нагадаємо, посадовця ГУ ДФС у Київській області затримали на одержанні неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів США.

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