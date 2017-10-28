На Житомирщині під колесами вантажівки загинув водій мопеда
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Водій мопеда загинув під колесами вантажівки у ДТП на Житомирщині, повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Житомирській області.
Аварія сталась вчора ввечері на автодорозі “Київ-Ковель-Ягодин”.
“Водій мопеда „Ventus“, 27-річний житель Київської області, рухаючись у напрямку м. Києва, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем „MAN“, за кермом якого перебував 47-річний житель Чернігівської області.”, — повідомляють у поліції.
Травми отримані керманичем мопеда, внаслідок ДТП, виявились несумісними з життям. Чоловік загинув на місці пригоди.
Нагадаємо, 27 октября смертельное ДТП произошло в Одесской области.