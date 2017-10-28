На Житомирщині під колесами вантажівки загинув водій мопеда

Аварія сталась вчора ввечері на автодорозі “Київ-Ковель-Ягодин”.

“Водій мопеда „Ventus“, 27-річний житель Київської області, рухаючись у напрямку м. Києва, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем „MAN“, за кермом якого перебував 47-річний житель Чернігівської області.”, — повідомляють у поліції.

Травми отримані керманичем мопеда, внаслідок ДТП, виявились несумісними з життям. Чоловік загинув на місці пригоди.

Нагадаємо, 27 октября смертельное ДТП произошло в Одесской области.