На Житомирщині невідомі повісили двох собак
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 січня. УНН. Двох собак повісили невідомі на Житомирщині. Про це проінформували у патрульній поліції Житомира, повідомляє УНН.
Повішених тварин виявили 10 січня патрульні поліцейські під час патрулювання автодороги "Київ-Чоп". Собак повісили на дереві неподалік від траси.
На місце було викликано СОГ Пулинського відділу поліції.
Зазначимо, що наразі за даними захисників тварин у Житомирі налічується більше 5 тисяч бездомних собак. Мерія ж міста планує затвердити комплексну програму по захисту тварин на 2017-2019 роки, на це планують виділити більше 6 млн грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, малолітня дівчинка разом із собакою впала у каналізаційний люк в Миколаєві.