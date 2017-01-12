В Житомирской области неизвестные повесили двух собак
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 января. УНН. Двух собак повесили неизвестные в Житомирской области. Об этом проинформировали в патрульной полиции Житомира, сообщает УНН.
Повешенных животных обнаружили 10 января патрульные полицейские во время патрулирования автодороги "Киев-Чоп". Собак повесили на дереве недалеко от трассы.
На место была вызвана СОГ Пулинского отдела полиции.
Отметим, что в настоящее время по данным защитников животных в Житомире насчитывается более 5 000 бездомных собак. Мэрия же города планирует утвердить комплексную программу по защите животных на 2017-2019 годы, на это планируется выделить более 6 млн грн.
Напомним, как сообщал УНН, малолетняя девочка вместе с собакой упала в канализационный люк в Николаеве.