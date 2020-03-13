На Житомирщині чоловіка, який приїхав з Італії перевіряють на коронавірус

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Житомирській області у чоловіка, який декілька тижнів відпочивав в Італії, взяли аналізи для перевірки на коронавірус COVID-19. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.