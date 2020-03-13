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На Житомирщині чоловіка, який приїхав з Італії перевіряють на коронавірус

На Житомирщині чоловіка, який приїхав з Італії перевіряють на коронавірус

Київ • УНН

 • 13226 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Житомирській області у чоловіка, який декілька тижнів відпочивав в Італії, взяли аналізи для перевірки на коронавірус COVID-19. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Вранці надійшла інформація з Бердичева, що пацієнт, для запобігання негативних наслідків, повідомив лікарів про свій стан та власноруч, власним автомобілем доїхав до інфекційного відділення. Відомо, що він відпочивав декілька тижнів в Італії. Усі аналізи отримано, найближчим часом повідомимо про їх результати”, — написав Бунечко.

Також, він повідомив, що за рекомендаціями СБУ та Нацполіції оперативний штаб звернеться до усіх аптечних мереж в області з метою збільшення доступності до найнеобхідніших лікарських засобів для громадян та унеможливлення спекуляції із ціною на засоби захисту.

“Ціна повинна бути адекватною та без будь-якої спекулятивної націнки”, — зазначив Бунечко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.

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