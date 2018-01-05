На Житомирщині чоловік намагався згвалтувати 9-річну дівчинку
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 січня. УНН. На Житомирщині 26-річний чоловік намагався згвалтувати 9-річну дівчинку, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
Подія сталась сьогодні вдень у Новограді-Волинському. Про намагання чоловіка згвалтувати дитину у поліцію повідомили випадкові свідки. Чоловіка затримали, дівчинці надають допомогу медики.
"Затриманим виявився 26-річний житель райцентру. Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. Нині він затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", - повідомляють у поліції.
Попередня кваліфікація події - ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) ч.4 ст.152 (Зґвалтування) КК України. Поліція клопотатиме про обрання для затриманого міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.
Нагадаємо, в аеропорту “Київ” поліція затримала торгівців людьми, які налагодили канал переправлення українських жінок до грецьких борделей.