В Житомирской области мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 января. УНН. В Житомирской области 26-летний мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.
Событие произошло сегодня днем в Новоград-Волынском. О попытке мужчины изнасиловать ребенка в полицию сообщили случайные свидетели. Подозреваемого задержали, девочке оказывают помощь медики.
"Задержанным оказался 26-летний житель райцентра. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщают в полиции.
Предварительная квалификация события - ч.3 ст.15 (Покушение на преступление) ч.4 ст.152 (Изнасилование) УК Украини. Полиция будет ходатайствовать об избрании для задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.
По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Напомним, в аэропорту "Киев" полиция задержала торговцев людьми, которые наладили канал переправки украинских женщин в греческие бордели.