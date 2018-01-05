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В Житомирской области мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку

Киев • УНН

 • 13880 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 января. УНН. В Житомирской области 26-летний мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.

В Житомирской области мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку

Событие произошло сегодня днем ​​в Новоград-Волынском. О попытке мужчины изнасиловать ребенка в полицию сообщили случайные свидетели. Подозреваемого задержали, девочке оказывают помощь медики.

"Задержанным оказался 26-летний житель райцентра. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщают в полиции.

Предварительная квалификация события - ч.3 ст.15 (Покушение на преступление) ч.4 ст.152 (Изнасилование) УК Украини. Полиция будет ходатайствовать об избрании для задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, в аэропорту "Киев" полиция задержала торговцев людьми, которые наладили канал переправки украинских женщин в греческие бордели.

 

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