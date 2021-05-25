На Землі почався сильний ураган магнітних бурь: коли відчує Україна

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"Згідно з модельними розрахунками, перше зіткнення викинутих сонячних мас із Землею відбудеться близько 10 вечора у вівторок 25 травня, що викличе перші зміни магнітного поля", - повідомили експерти.

Деталі

Як зазначається, найбільш щільне ядро ​​викиду досягне Землі вранці 26 травня. Саме в цей період прогнозуються перші магнітні бурі тривалістю від 3 до 6 годин.

Згідно з прогнозом, магнітна буря у Києві очікується у районі 6 години ранку 26 травня.

В цілому, такий стан магнітного поля може зберегтися до кінця дня, 27 травня. Після цього поле повинно стабілізуватися.

Як повідомляється, це є наслідком найбільшого за останні роки сплеску сонячної активності - пік його припав на 22 і 23 травня, коли за 2 доби було зареєстровано 17 сонячних спалахів.

Доповнення

Місячне затемнення очікується 26 травня. Воно вплине на життя людей, в цей період проходить корекція людської долі. Також воно впливає на психоемоційний стан людини, тому важливо приділити час своєму внутрішньому стану і навчитися думати позитивно, розповіла в ексклюзивному коментарі УНН професійний астролог Ксенія Базиленко.