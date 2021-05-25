На Земле начался сильный ураган магнитных бурь: когда почувствует Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Космические приборы регистрируют резкий рост активности Солнца. В среду и четверг пройдут магнитные бури - пик для Киева придется на утро 26 мая. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИ РАН, передает УНН.
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"Согласно модельным расчётам первое соприкосновение выброшенных солнечных масс с Землёй произойдёт около 10 вечера во вторник 25 мая, что вызовет первые возмущения магнитного поля", - сообщили эксперты.
Детали
Как отмечается, наиболее плотное ядро выброса достигнет Земли утром 26 мая. Именно в этот период прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от 3 до 6 часов.
Согласно прогнозу, магнитная буря в Киеве ожидается в районе 6 часов утра 26 мая.
В целом, возмущённое состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня, 27 мая. После этого поле должно стабилизироваться.
Как сообщается, это является следствием крупнейшего за последние годы всплеска солнечной активности - пик его пришелся на 22 и 23 мая, когда за 2 суток было зарегистрировано 17 солнечных вспышек.
Дополнение
Лунное затмение ожидается 26 мая. Оно повлияет на жизнь людей, в этот период проходит коррекция человеческой судьбы. Также оно влияет на психоэмоциональное состояние человека, поэтому важно уделить время своему внутреннему состоянию и научиться думать позитивно, рассказала в эксклюзивном комментарии УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко.