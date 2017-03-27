На земельних виборах у Саарі впевнено перемагає партія А.Меркель

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Партія “Християнсько-демократичний союз” впевнено перемагає на виборах до земельного парламенту у федеральній землі Саар, які відбулися в неділю, 26 березня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За даними попереднього підрахунку, оприлюдненими телеканалами ARD та ZDF, партія канцлера Ангели Меркель набирає від 40,2 до 40,8 відсотків голосів. Це забезпечить їй 24 мандати в Ландтазі.

Варто зазначити, що Соціал-демократична партія Німеччини, яка переживає зростання популярності через так званий висунення кандидатом у канцлери від СДПН Мартіна Шульца, відстає від ХДС на десять відсотків і набирає від 29,5 до 30 відсотків. Така кількість голосів забезпечить соціал-демократам 17 місць у земельному парламенті.

 

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