На земельных выборах в Сааре уверенно побеждает партия Меркель

По данным предварительного подсчета, обнародованным телеканалами ARD и ZDF, партия канцлера Ангелы Меркель набирает от 40,2 до 40,8 процентов голосов. Это обеспечит ей 24 мандата в ландтаге.

Стоит отметить, что Социал-демократическая партия Германии, переживает рост популярности через так называемый выдвижения кандидатом в канцлеры от СДПГ Мартина Шульца, который отстает от ХДС на десять процентов и набирает от 29,5 до 30 процентов. Такое количество голосов обеспечит социал-демократам 17 мест в земельном парламенте.