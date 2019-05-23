На заводі штучної футбольної трави прокоментували дії слідчих НАБУ

"В рамках відкритого за надуманими приводами кримінального провадження детективи НАБУ звернулися до суду з клопотанням про арешт документації "ФФУ Продакшн". Остання була вилучена під час слідчих дій і нині перебуває у детективів. Суд клопотання НАБУ підтримав, однак це жодним чином не позначилося на роботі самого заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків", - йдеться у повідомленні.

Вилучати документи і накладати на них арешт - нормальна практика для правоохоронців, зазначають у "ФФУ Продакшн".

"На нашу роботу це жодним чином не впливає. Адже йдеться про такі документи, як, наприклад, минулорічні договори із замовниками, акти виконаних робіт тощо. Усі ці роботи нами виконані у 100% обсязі, високоякісні міні-майданчики збудовані у передбачені строки, і вже сьогодні на них грають у футбол діти та підлітки", - додали у компанії.

Провадження НАБУ, про яке йдеться, було зареєстроване на хвилі брудної кампанії з дискредитації Української асоціації футболу, додали у "ФФУ Продакшн".

"А наш завод тоді став таким собі "червоним полотном", на який спробували спустити всіх собак. Правоохоронці зобов’язані реєструвати усі повідомлення, які до них надходять та перевіряти їх шляхом слідчих дій. Чим вони, власне, сьогодні, й займаються", - йдеться у повідомленні.

У "ФФУ Продакшн" підкреслили, що зацікавлені у неупередженій та швидкій роботі детективів. Компанія абсолютно відкрито комунікує з детективами НАБУ.

"Ми ж як ніхто зацікавлені в їх неупередженій та швидкій роботі, аби на кінець зняти усі питання та розставити крапки над "І", - резюмували на заводі.

Нагадаємо, на початку червня 2018 року на підставі повідомлень у ЗМІ, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом закупівлі послуг із реконструкції футбольних полів у ТОВ "ФФУ Продакшн".

Тоді ж у "ФФУ Продакшн" заявили про максимальну відкритість до співпраці зі слідством.

Раніше у ЗМІ поширювалася інформація по те, що ТОВ "ФФУ Продакшн" начебто було створено за кошти УЄФА, однак пізніше в УЄФА цю інформацію офіційно спростували.