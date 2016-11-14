На завершення будівництва "Охматдиту" потрібно ще 1,6-1,7 млрд грн - В.Гройсман

"Ми вважаємо, що нам ще буде достатньо, щоб завершити будівництво 1,6-1,7 млрд грн. Ми можемо в 2018-ому запланувати закінчення будівництва. Як тільки ми будемо бачити, що технологія будівельних робіт передбачає те, що ми зможемо прискорити, ми будемо шукати можливість додаткового фінансування в 2017 році. Ми зацікавлені в тому, щоб якомога швидше завершити будівництво",- сказав він.