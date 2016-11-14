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15 марта, 19:03 • 110014 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152002 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128541 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121728 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107595 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102862 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98396 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128064 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На завершение строительства "Охматдета" нужно еще 1,6-1,7 млрд грн - В.Гройсман

На завершение строительства "Охматдета" нужно еще 1,6-1,7 млрд грн - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 6775 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Для того, чтобы завершить строительство "Охматдета", необходимо еще 1,6-1,7 млрд грн. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман журналистам в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем, что нам еще будет достаточно, чтобы завершить строительство 1,6-1,7 млрд грн. Мы можем в 2018-м запланировать окончание строительства. Как только мы будем видеть, что технология строительных работ предусматривает то, что мы сможем ускорить, мы будем искать возможность дополнительного финансирования в 2017 году. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее завершить строительство", - сказал он.

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