На завершение строительства "Охматдета" нужно еще 1,6-1,7 млрд грн - В.Гройсман

"Мы считаем, что нам еще будет достаточно, чтобы завершить строительство 1,6-1,7 млрд грн. Мы можем в 2018-м запланировать окончание строительства. Как только мы будем видеть, что технология строительных работ предусматривает то, что мы сможем ускорить, мы будем искать возможность дополнительного финансирования в 2017 году. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее завершить строительство", - сказал он.