На засніженій трасі під Миколаєвом бійці ДСНС врятували 4 дітей
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. На засніженій трасі під Миколаєвом бійці ДСНС врятували 4 дітей та їх батьків. Про це повідомив голова Новобузької районної державної адміністрації Сергій Іванов, передає УНН.
Як стало відомо, чоловік із дружиною ігноруючи попередження про негоду та заклики не виїжджати на власному транспорті, застрягли у сніговому заметі та потребували допомоги.
“Щойно працівники Новобузької служби ДСНС врятували життя чотирьом діткам та їхнім батькам. Найменшій дитинці три місяці. Це буде наукою батькам, які збираються виїжджати в негоду з малолітніми дітками. Діток з батьками розмістили в Новобузькій ЦРЛ,” — заявив С.Іванов.
Як повідомляв УНН, миколаївські рятувальники під час снігової негоди надали допомогу вагітній жінці та 17 дітям.