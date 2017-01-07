На засніженій трасі під Миколаєвом бійці ДСНС врятували 4 дітей

Як стало відомо, чоловік із дружиною ігноруючи попередження про негоду та заклики не виїжджати на власному транспорті, застрягли у сніговому заметі та потребували допомоги.

“Щойно працівники Новобузької служби ДСНС врятували життя чотирьом діткам та їхнім батькам. Найменшій дитинці три місяці. Це буде наукою батькам, які збираються виїжджати в негоду з малолітніми дітками. Діток з батьками розмістили в Новобузькій ЦРЛ,” — заявив С.Іванов.

Як повідомляв УНН, миколаївські рятувальники під час снігової негоди надали допомогу вагітній жінці та 17 дітям.