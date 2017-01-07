На заснеженной трассе под Николаевом бойцы ГСЧС спасли 4 детей
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. На заснеженной трассе под Николаевом бойцы ГСЧС спасли 4 детей и их родителей. Об этом сообщил председатель Новобугской районной государственной администрации Сергей Иванов, передает УНН.
Как стало известно, мужчина с женой игнорируя предупреждения о непогоде и призывы не выезжать на собственном транспорте, застряли в снежном сугробе и нуждались в помощи.
"Только что работники Новобугской службы ГСЧС спасли жизнь четырем детям и их родителям. Младшему ребенку три месяца. Это будет наукой родителям, которые собираются выезжать в непогоду с малолетними детьми. Детей с родителями разместили в Новобугскую ЦРБ", - заявил С.Иванов.
Как сообщал УНН, николаевские спасатели во время снежной непогоды оказали помощь беременной женщине и 17 детям.