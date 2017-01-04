На засніжених трасах Закарпаття рятувальники відбуксирували 15 автомобілів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. Станом на 11:00 середи, 4 січня, на засніжених трасах Закарпаття рятувальники вже відбуксирували 15 автомобілів, які застрягли у снігових заметах, повідомляють УНН у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.
Наразі робота з буксирування транспортних засобів триває.
На перевалах Закарпатської області рух великовагового транспорту обмежений. Вантажівки направляються до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. На Абранському, Латірському, Яблунецькому, Ужоцькому, Торунському перевалах області та КПП “Ужгород” працює 16 одиниць техніки.