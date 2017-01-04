На заснеженных трассах Закарпатья спасатели отбуксировали 15 автомобилей
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. По состоянию на 11:00 среды, 4 января, на заснеженных трассах Закарпатья спасатели уже отбуксировали 15 автомобилей, которые застряли в снежных сугробах, сообщают УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.
Сейчас работа по буксировке транспортных средств продолжается.
На перевалах Закарпатской области движение большегрузного транспорта ограничено. Грузовики направляются к местам временного отстоя транзитного транспорта. На Абранском, Латирском, Яблунецком, Ужоцком, Торунском перевалах области и КПП "Ужгород" работает 16 единиц техники.