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11 марта, 14:39 • 144637 просмотра

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На заснеженных трассах Закарпатья спасатели отбуксировали 15 автомобилей

На заснеженных трассах Закарпатья спасатели отбуксировали 15 автомобилей

Киев • УНН

 • 6391 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. По состоянию на 11:00 среды, 4 января, на заснеженных трассах Закарпатья спасатели уже отбуксировали 15 автомобилей, которые застряли в снежных сугробах, сообщают УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.

Сейчас работа по буксировке транспортных средств продолжается.

На перевалах Закарпатской области движение большегрузного транспорта ограничено. Грузовики направляются к местам временного отстоя транзитного транспорта. На Абранском, Латирском, Яблунецком, Ужоцком, Торунском перевалах области и КПП "Ужгород" работает 16 единиц техники.

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