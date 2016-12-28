На засіданні суду в окупованому Криму А.Чийгоз висловив недовіру прокурору
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз заявив відвід прокурору Анастасії Супрязі за “відверту тенденційність і небажання бачити очевидні речі”, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Зазначається, що це сталося після того, як в суді під час перегляду фотографій був представлений знімок, на якому прихильники проросійського мітингу виривають кримськотатарський прапор з рук учасника мітингу за єдність України.
Обвинувач заявила, що на цьому знімку вона не бачить нічого показового і “вже тим більше того, що проросійські учасники застосовують силу, провокуючи опонентів”.
Після цього Ахтем Чийгоз заявив їй відвід. Його підтримав один з адвокатів Олександр Лісовий, який зазначив, що прокурор “постійно підтримує позицію звинувачення не фактами, а своїми припущеннями”.
Натомість, інший адвокат затриманого, Микола Полозов, висловив припущення, що у своїх діях “обвинувач керується шовіністичними мотивами, а також розраховує на службове підвищення і у зв’язку з цим проявляє тенденційність”.
Повідомляється, що колегія суддів після нетривалої наради відвід прокурора не задовольнила.
Нагадаємо, заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз був арештований 29 січня 2016 року за звинуваченням у масових заворушеннях під час подій, що відбулися під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Тоді сталося зіткнення між проросійськими активістами та учасниками мітингу за єдність України.
Як повідомляв УНН, 12 грудня суд анексованого Криму продовжив термін утримання під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза ще на три місяці.