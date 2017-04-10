На засіданні фракції "БПП" буде присутня в.о. голови МОЗ У.Супрун

"Я думаю, що це було побажання пані Уляни, але побажання фракції і побажання комітету охорони здоров'я було заслухати звіт міністра охорони здоров'я з парламентської трибуни. Поки що маємо зустріч на фракції", - сказала О.Богомолець, відповідаючи на питання журналістів, чи має бути присутньою У.Супрун, і які питання мають обговорюватися з нею.

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Серед питань, які планує поставити фракція У.Супрун, це "починаючи з того, коли будуть затверджені номенклатури посад закупівлі 2016 року, якщо говорити про забезпечення громадян ліками, на які держава виділила в 2016 році 4 млрд грн., ці гроші ще в минулому році, в листопаді місяці були переведені нашим Кабміном на закордонні рахунки в американських банках і вони там знаходяться, в той час, коли люди помирають без ліків і досі ще не затверджені всі номенклатури", - зазначила О.Богомолець.