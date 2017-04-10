На заседании фракции "БПП" будет присутствовать и.о. главы Минздрава У.Супрун

"Я думаю, что это было пожелание госпожи Ульяны, но пожелания фракции и пожелания комитета здравоохранения было заслушать отчет министра здравоохранения с парламентской трибуны. Пока есть встреча на фракции", - сказала О.Богомолец, отвечая на вопрос журналистов, должна присутствовать У.Супрун, и вопросы должны обсуждаться с ней.

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Среди вопросов, которые планирует поставить фракция У.Супрун, это "начиная с того, когда будут утверждены номенклатуры должностей закупки 2016 года, если говорить об обеспечении граждан лекарствами, на которые государство выделило в 2016 году 4 млрд грн., эти деньги еще в прошлом году, в ноябре месяце были переведены нашим Кабмином на зарубежные счета в американских банках и они там находятся, в то время, когда люди умирают без лекарств до сих пор еще не утверждены все номенклатуры", - отметила О.Богомолец.