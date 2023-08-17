На Запорізькому напрямку збили російський вертоліт Ка-52

Цитата

«Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольота Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі. Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена», - йдеться в повідомленні у Facebook.

Повідомляється, що на рахунку бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52.

«Вартість одного такого – 16 млн дол.», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Сили оборони України на Бахмутському напрямку сьогодні збили ще один російський ударний вертоліт Ка-52.