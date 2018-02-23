На Запорізькій АЕС слідкуватимуть за сейсмічною активністю по всій планеті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Мережа сейсмічного моніторингу Запорізької АЕС зможе відслідковувати рухи землі в будь-якій точці планети, передає УНН з посиланням на повідомлення Міненерговугілля.
“Мережа сейсмічного моніторингу Запорізької АЕС зможе відслідковувати рухи землі в будь-якій точці планети”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, на Запорізькій АЕС введено в дослідну експлуатацію мережі сейсмічного моніторингу. Навколо майданчика в 25-кілометровій зоні встановлені сім сейсмостанцій, оснащених надчутливими датчиками. Вони реєструють всі рухи землі, не лише в регіоні розташування станції, а й по всій планеті.
“Спостереження вестимуться весь період експлуатації станції, а в 2020 році за найбільш ключовими показниками потрібно буде звітувати перед Держатомрегулювання”, — повідомив виконуючий обов’язки начальника Служби експлуатації будівель та споруд Запорізької АЕС Максим Гордійчук.
Нагадаємо, неподалік від столиці Олімпіади-2018 стався землетрус.