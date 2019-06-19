На Запорізькій АЕС проводиться інспекція МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні на Запорізькій АЕС проводиться планова інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ. Перевіряють відсутність незаявленого ядерного матеріалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної інспекції ядерного регулювання України.
“Сьогодні, 19 червня 2019 року на Запорізькій АЕС проводиться планова інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї”, — йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що перевірка здійснюється інспекторами Агентства F. Hasi та F. Queirolo за участі головного спеціаліста — державного інспектора інспекції з ядерної безпеки на Запорізькій АЕС Держатомрегулювання Бірюкова Дмитра Анатолійовича.
Мета інспекції: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.
Нагадаємо, станом на 19 червня у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 202,20 млн кВт-г електроенергії.