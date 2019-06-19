На Запорожской АЭС проводится инспекция МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня на Запорожской АЭС проводится плановая инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ. Проверяют отсутствие незаявленного ядерного материала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
“Сегодня, 19 июня 2019 года на Запорожской АЭС проводится плановая инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что проверка осуществляется инспекторами Агентства F. Hasi и F. Queirolo с участием главного специалиста — государственного инспектора инспекции по ядерной безопасности на Запорожской АЭС Госатомрегулирования Бирюкова Дмитрия Анатольевича.
Цель инспекции: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.
Напомним, по состоянию на 19 июня в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 202,20 млн кВт-ч электроэнергии.