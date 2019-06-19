На Запорожской АЭС проводится инспекция МАГАТЭ

“Сегодня, 19 июня 2019 года на Запорожской АЭС проводится плановая инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что проверка осуществляется инспекторами Агентства F. Hasi и F. Queirolo с участием главного специалиста — государственного инспектора инспекции по ядерной безопасности на Запорожской АЭС Госатомрегулирования Бирюкова Дмитрия Анатольевича.

Цель инспекции: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.

Напомним, по состоянию на 19 июня в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 202,20 млн кВт-ч электроэнергии.