На Запоріжжі зросла кількість отруєнь неякісними продуктами

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КИЇВ. 20 травня. УНН. За черговий тиждень - з 10 по 17 травня - у лікарні Запорізької області з підозрою на захворювання на гострі кишкові інфекції (ГКІ) звернулися 95 людей. Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, передає УНН.

"Захворюваність гострими кишковими інфекціями (ГКІ) на 30% вище рівня показників минулого тижня, зареєстровано 95 випадків, діти серед захворілих складають 56%", - повідомили у центрі.

Відзначається, що 77% хворих отруїлися продуктами харчування. В 11,3% випадків хворі купували продукти харчування в місцях стихійної торгівлі, уточнили в центрі.

Нагадаємо, що за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.

За словами народного депутата Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення 200 випадків.

“Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює”, — сказав політик, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли “запрацює принцип особистої відповідальності”.

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