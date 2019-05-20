На Запоріжжі зросла кількість отруєнь неякісними продуктами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. За черговий тиждень - з 10 по 17 травня - у лікарні Запорізької області з підозрою на захворювання на гострі кишкові інфекції (ГКІ) звернулися 95 людей. Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, передає УНН.
"Захворюваність гострими кишковими інфекціями (ГКІ) на 30% вище рівня показників минулого тижня, зареєстровано 95 випадків, діти серед захворілих складають 56%", - повідомили у центрі.
Відзначається, що 77% хворих отруїлися продуктами харчування. В 11,3% випадків хворі купували продукти харчування в місцях стихійної торгівлі, уточнили в центрі.
Нагадаємо, що за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.
За словами народного депутата Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення 200 випадків.
“Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює”, — сказав політик, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли “запрацює принцип особистої відповідальності”.