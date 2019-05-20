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6 марта, 19:19 • 137864 просмотра

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На Запорожье стало больше отравлений некачественными продуктами

На Запорожье стало больше отравлений некачественными продуктами

Киев  •  УНН

 • 15364 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. На протяжении очередной недели - с 10 по 17 мая - в больницы Запорожской области с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 95 человек. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, передает УНН.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на 30% выше уровня показателей прошлой недели, зарегистрировано 95 случаев, дети среди заболевших составляют 56%", - сообщили в центре.

Отмечается, что 77% больных отравились продуктами питания. В 11,3% случаев больные покупали продукты питания в местах стихийной торговли, уточнили в центре.

Напомним, что по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.

По словам народного депутата Сергея Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения 200 случаев.

"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - сказал политик, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности".

Украинские Национальные Новости

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