На Запорожье стало больше отравлений некачественными продуктами

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на 30% выше уровня показателей прошлой недели, зарегистрировано 95 случаев, дети среди заболевших составляют 56%", - сообщили в центре.

Отмечается, что 77% больных отравились продуктами питания. В 11,3% случаев больные покупали продукты питания в местах стихийной торговли, уточнили в центре.

Напомним, что по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.

По словам народного депутата Сергея Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения 200 случаев.

"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - сказал политик, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности".