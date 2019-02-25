На Запоріжжі жінка пошкодила агітаційний намет кандидата у президенти

25 лютого близько 12:40 до Вільнянського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про пошкодження агітаційного намету по вулиці Бочарова в місті Вільнянськ.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка опитала усіх свідків події. У результаті перевірки поліцейські встановили, що місцева мешканка 1944 року народження пошкодила агітаційний намет одного із кандидатів у Президенти України.

На даний час стосовно правопорушниці складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство).

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого двоє молодиків, 18-25 років, зірвали із зупинки громадського транспорту афішу із зображенням захисника України, народного героя, лейтенанта 72 окремої механізованої бригади Андрія Верхогляда.