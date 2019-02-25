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На Запоріжжі жінка пошкодила агітаційний намет кандидата у президенти

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Мешканка міста Вільнянськ Запорізької області пошкодила агітаційний намет одного із кандидатів у президенти України. За дрібне хуліганство стосовно правопорушниці складено адміністративний протокол. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції у Запорізькій області.

25 лютого близько 12:40 до Вільнянського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про пошкодження агітаційного намету по вулиці Бочарова в місті Вільнянськ.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка опитала усіх свідків події. У результаті перевірки поліцейські встановили, що місцева мешканка 1944 року народження пошкодила агітаційний намет одного із кандидатів у Президенти України.

На даний час стосовно правопорушниці складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство).

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого двоє молодиків, 18-25 років, зірвали із зупинки громадського транспорту афішу із зображенням захисника України, народного героя, лейтенанта 72 окремої механізованої бригади Андрія Верхогляда.

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