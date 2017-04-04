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На Запоріжжі затримали “рабовласника”, що силоміць утримував подружжя

Київ • УНН

 • 13640 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Мелітопольському районі місцевий фермер вивіз та силоміць утримував в ангарі сімейну пару. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.

Вчора, 3 квітня, небайдужі громадяни повідомили правоохоронцям про те, що місцевий фермер викрав подружжя та утримує їх на ланцюгу в ангарі.

Поліцейські, що прибули на місце події, з’ясували, що чоловік 1954 року народження помістив у занедбаному ангарі подружжя, і силоміць утримує їх. Правоохоронці виявили чоловіка 1971 року народження, який був прикутий металевим ланцюгом до труби.

“Під час проведення огляду в приміщенні гаража виявлено 82 мисливські патрони 16-го калібру, 24 патрони калібру 7,62 мм, 35 тротилових шашок загальною вагою 7 кг і металеву банку мисливського пороху”, — повідомили в поліції.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Тепер озброєному “рабовласникові” загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у лютому на Дніпропетровщині затримали злочинну групу, члени якої займалися розбоєм, викраденням автомобілів і людей з метою наживи.

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