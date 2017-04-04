В Запорожской области задержали "рабовладельца", который силой удерживал супругов
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Мелитопольском районе местный фермер вывез и силой удерживал в ангаре семейную пару. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
Вчера, 3 апреля, неравнодушные граждане сообщили правоохранителям о том, что местный фермер похитил супругов и удерживает их на цепи в ангаре.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что мужчина 1954 года поместил в заброшенном ангаре супругов, и силой удерживает их. Правоохранители обнаружили мужчину 1971 года рождения, который был прикован металлической цепью к трубе.
"Во время осмотра в помещении гаража было выявлено 82 охотничьих патрона 16-го калибра, 24 патрона калибра 7,62 мм, 35 тротиловых шашек общим весом 7 кг и металлическую банку охотничьего пороха", - сообщили в полиции.
Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований и начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Теперь вооруженному "рабовладельцу" грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в феврале в Днепропетровской задержали преступную группу, члены которой занимались разбоем, угоном автомобилей и похищением людей с целью наживы.