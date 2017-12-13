На Запоріжжі затримали групу осіб, які викрали ювелірних виробів на 15 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Запорізькій області затримали групу осіб, які в листопаді цього року на Житомирщині скоїли збройний напад на авто, в якому двоє підприємців перевозили юверілні вироби на суму 15 млн гривень. Про це на свій сторінці у Facebook повідомляє прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“У середу, 13 грудня 2017 року, прокуратурою Житомирської області спільно із працівниками спецпідрозділів КОРД Головних управлінь Національної поліції в Запорізькій та Житомирській областях, безпосередньо перед вчиненням іншого злочину на території Запорізької області затримано 7 осіб зі зброєю, боєприпасами, два з яких одягнуті у форму працівників поліції”, — повідомила Сарган.
Як повідомила прес-секретар, 19 листопада 2017 року на автодорозі “Житомир-Могилів-Подільськ” у смт. Гришківці Бердичівського району група осіб, рухаючись на двох автомобілях, блокували авто, в якому двоє підприємців поверталися із виставки ювелірних виробів та, застосувавши автоматичну зброю, вчинили розбійний напад. Один з потерпілих, який намагався чинити опір нападникам, отримав вогнепальне поранення у стегно.
Зловмисники заволоділи майном підприємців, а саме, ювелірними виробами із золота загальною вагою приблизно 30 кг, вартістю понад 15 млн грн, нарізним карабіном марки “ФОРТ 202” та автомобілем марки Volkswagen Tiguan, на якому вони рухалися.
Правоохоронці встановили, що до скоєння злочинів причетні мешканці Одеської області. На даний момент вирішується питання про кваліфікацію дій затриманих осіб та повідомлення їм про підозру.
Як повідомляв УНН, членів харківської банди судитимуть за викрадення і катування людей.