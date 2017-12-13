На Запоріжжі затримали групу осіб, які викрали ювелірних виробів на 15 млн грн

КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Запорізькій області затримали групу осіб, які в листопаді цього року на Житомирщині скоїли збройний напад на авто, в якому двоє підприємців перевозили юверілні вироби на суму 15 млн гривень. Про це на свій сторінці у Facebook повідомляє прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.