В Запорожской области задержали группу лиц, которые похитили ювелирных изделий на 15 млн грн

ukru
Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 5667 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100260 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102291 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102611 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116869 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103481 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105910 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112738 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123061 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 60576 просмотра
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 43950 просмотра
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

10 марта, 22:41 • 27911 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

02:13 • 23701 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 75420 просмотра
публикации
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 5613 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 103097 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 116867 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 123195 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 190413 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 76917 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 103979 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 105619 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 111578 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 199106 просмотра
Актуальное
В Запорожской области задержали группу лиц, которые похитили ювелирных изделий на 15 млн грн

В Запорожской области задержали группу лиц, которые похитили ювелирных изделий на 15 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13198 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Запорожской области задержали группу лиц, которые в ноябре этого года в Житомирской области совершили вооруженное нападение на автомобиль, в котором двое предпринимателей перевозили юверилни изделия на сумму 15 млн гривен. Об этом на свой странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"В среду, 13 декабря 2017, прокуратурой Житомирской области совместно с сотрудниками спецподразделений КОРД Главных управлений Национальной полиции в Запорожской и Житомирской областях, непосредственно перед совершением другого преступления на территории Запорожской области задержаны 7 человек с оружием, боеприпасами, два из которых одеты в форму работников полиции ", - сообщила Сарган.

Как сообщила пресс-секретарь, 19 ноября 2017 года на автодороге "Житомир-Могилев-Подольск" в пгт. Гришковцы Бердичевского района группа лиц, двигаясь на двух автомобилях блокировали автомобиль, в котором двое предпринимателей возвращались с выставки ювелирных изделий и, применив автоматическое оружие, совершили разбойное нападение. Один из пострадавших, который пытался сопротивляться нападающим, получил огнестрельное ранение в бедро.

Злоумышленники завладели имуществом предпринимателей, а именно, ювелирными изделиями из золота общим весом около 30 кг, стоимостью более 15 млн грн, нарезным карабином марки "ФОРТ 202" и автомобилем марки Volkswagen Tiguan, на котором они двигались.

Правоохранители установили, что к совершению преступлений причастны жители Одесской области. На данный момент решается вопрос о квалификации действий задержанных лиц и сообщения им о подозрении.

Как сообщал УНН, членов харьковской банды будут судить за похищение и пытки людей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы