В Запорожской области задержали группу лиц, которые похитили ювелирных изделий на 15 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Запорожской области задержали группу лиц, которые в ноябре этого года в Житомирской области совершили вооруженное нападение на автомобиль, в котором двое предпринимателей перевозили юверилни изделия на сумму 15 млн гривен. Об этом на свой странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"В среду, 13 декабря 2017, прокуратурой Житомирской области совместно с сотрудниками спецподразделений КОРД Главных управлений Национальной полиции в Запорожской и Житомирской областях, непосредственно перед совершением другого преступления на территории Запорожской области задержаны 7 человек с оружием, боеприпасами, два из которых одеты в форму работников полиции ", - сообщила Сарган.
Как сообщила пресс-секретарь, 19 ноября 2017 года на автодороге "Житомир-Могилев-Подольск" в пгт. Гришковцы Бердичевского района группа лиц, двигаясь на двух автомобилях блокировали автомобиль, в котором двое предпринимателей возвращались с выставки ювелирных изделий и, применив автоматическое оружие, совершили разбойное нападение. Один из пострадавших, который пытался сопротивляться нападающим, получил огнестрельное ранение в бедро.
Злоумышленники завладели имуществом предпринимателей, а именно, ювелирными изделиями из золота общим весом около 30 кг, стоимостью более 15 млн грн, нарезным карабином марки "ФОРТ 202" и автомобилем марки Volkswagen Tiguan, на котором они двигались.
Правоохранители установили, что к совершению преступлений причастны жители Одесской области. На данный момент решается вопрос о квалификации действий задержанных лиц и сообщения им о подозрении.
Как сообщал УНН, членов харьковской банды будут судить за похищение и пытки людей.