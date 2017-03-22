На Запоріжжі за збут психотропів судитимуть поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Слідчим відділом прокуратури області завершено досудове розслідування стосовно працівника поліції, який займався збутом психотропних речовин. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.
“За результатами досудового розслідування встановлено, що оперуповноважений кримінальної поліції Мелітопольского відділу поліції за грошову винагороду збував місцевій мешканці психотропну речовину — метамфетамін. Поліцейского затримано у кінці січня поточного року слідчим прокуратури „на гарячому“ одразу після збуту чергової частини метамфетаміну”, — йдеться у повідомленні.
Під час розслідування судом відносно підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливість внесення застави у розмірі 96 тисяч гривень, яку внесено останнім.
Наразі обвинувальний акт за ч.2 ст.307 КК України (збут психотропної речовини, у великому розмірі, вчинений повторно) стосовно колишнього поліцейського направлено до Мелітопольського міськрайонного суду для розгляду по суті.
Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 15 березня, співробітники Нацполіції області викрили два наркопритони в місті Енергодар, а за день до цього — один в Бердянську.