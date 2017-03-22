В Запорожской области за сбыт психотропов будут судить полицейского

"По результатам предварительного расследования установлено, что оперуполномоченный криминальной полиции Мелитопольского отдела полиции за денежное вознаграждение сбывал местной жительнице психотропное вещество - метамфетамин. Полицейский задержан в конце января текущего года следователем прокуратуры "на горячем" сразу после сбыта очередной части метамфетамина", - говорится в сообщении.

В ходе расследования судом в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 96 тысяч гривен, внесенного последним.

Сейчас обвинительный акт по ч.2 ст.307 УК Украины (сбыт психотропного вещества в крупном размере, совершенное повторно) в отношении бывшего полицейского направлен в Мелитопольский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 15 марта, сотрудники Нацполиции области разоблачили два наркопритона в городе Энергодар, а за день до этого - один в Бердянске.