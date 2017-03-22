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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 13331 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 60956 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110730 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126107 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135015 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127662 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119432 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106726 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107675 просмотра

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В Запорожской области за сбыт психотропов будут судить полицейского

В Запорожской области за сбыт психотропов будут судить полицейского

Киев  •  УНН

 • 10240 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Следственным отделом прокуратуры области завершено досудебное расследование в отношении работника полиции, занимавшийся сбытом психотропных веществ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

"По результатам предварительного расследования установлено, что оперуполномоченный криминальной полиции Мелитопольского отдела полиции за денежное вознаграждение сбывал местной жительнице психотропное вещество - метамфетамин. Полицейский задержан в конце января текущего года следователем прокуратуры "на горячем" сразу после сбыта очередной части метамфетамина", - говорится в сообщении.

В ходе расследования судом в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 96 тысяч гривен, внесенного последним.

Сейчас обвинительный акт по ч.2 ст.307 УК Украины (сбыт психотропного вещества в крупном размере, совершенное повторно) в отношении бывшего полицейского направлен в Мелитопольский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 15 марта, сотрудники Нацполиции области разоблачили два наркопритона в городе Энергодар, а за день до этого - один в Бердянске.

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