На Запоріжжі за фактом смерті школярки на уроці фізкультури відкрили провадження

Вчора, 28 листопада, 12-річна школярка однієї з гімназій Бердянська була доставлена до реанімаційного відділення Бердянської міської лікарні каретою швидкої медичної допомоги з діагнозом “клінічна смерть”.

Встановлено, що учениці 6 класу під час уроку фізкультури стало зле. Було викликано карету швидкої медичної допомоги та додатково — реанімаційний автомобіль, який і доставив дитину до дитячого реанімаційного відділення міської лікарні для надання медичної допомоги. Після проведення комплексу реанімаційних дій було констатовано смерть дівчинки.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та за ч.2 ст.137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дитини) КК України.

Наразі досудове розслідування триває.