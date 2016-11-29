В Запорожской области по факту смерти школьницы на уроке физкультуры открыли производство

Вчера, 28 ноября, 12-летняя ученица одной из гимназий Бердянска была доставлена в реанимационное отделение Бердянской городской больницы каретой скорой помощи с диагнозом "клиническая смерть".

Установлено, что ученице 6 класса во время урока физкультуры стало плохо. Была вызвана карета скорой медицинской помощи и дополнительно - реанимационный автомобиль, который и доставил ребенка в детское реанимационное отделение городской больницы для оказания медицинской помощи. После проведения комплекса реанимационных действий была констатирована смерть девочки.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья) УК Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается.