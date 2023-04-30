На Запоріжжі за добу ворог завдав ударів по 19 населених пунктах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У прифронтовій зоні на території Запорізької області протягом доби, що минула ворог завдав ударів по 19 населених пунктах. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
За останню добу російські війська нанесли 69 ударів по 19 містах і селах області.
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«(…) один авіаудар по Преображенці, 5 атак з БПЛА по Чарівному та Полтавці, з РСЗВ били по Затишшю, Білогір'ю та Гуляйпільському, 60 артударів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам'янському та ще 15 населених пунктах», - повідомив Малашко у своєму Телеграм-каналі.
Він також повідомив, що є руйнування, але люди вціліли.
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