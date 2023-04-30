Авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу. Також наші воїни збили два ворожих БпЛА типу “Shahed”, один розвідувальний “Орлан-10” та ще один БпЛА невстановленого типу", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також за інформацією Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 040 осіб, 3697 танків та сотень одиниць військової техніки.