На Запоріжжі за добу понад пів сотні ворожих ударів: поліція показала фото
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Запоріжжі російські окупанти за минулу добу завдали понад півсотні ворожих ударів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, пише УНН.
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"Військовослужбовці країни-агресора поцілили по райцентрах і селах Пологівського та Василівського районів. Пошкоджень зазнали житлові будинки та інфраструктурні об’єкти. Інформації про поранених громадян не надходило", - вказали у поліції.
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За даними правоохоронців, росіяни продовжують знищувати підконтрольні Україні території, зокрема населені пункти Пологівщини. В Оріхівській та Гуляйпільській громадах значних руйнувань зазнав житловий фонд. Окупанти знищують майно громадян та оселі.
У Василівському напрямку ситуація також залишається неспокійною. Армійці рф накрили залповим вогнем житлову та цивільну інфраструктури в Степногірську та Приморському, вказали у поліції.
Усі факти збройної агресії задокументовані правоохоронцями. За зібраними доказовими матеріалами слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України