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На Запоріжжі за добу понад пів сотні ворожих ударів: поліція показала фото

Київ • УНН

 • 438909 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. На Запоріжжі російські окупанти за минулу добу завдали понад півсотні ворожих ударів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, пише УНН.

На Запоріжжі за добу понад пів сотні ворожих ударів: поліція показала фото

Цитата

"Військовослужбовці країни-агресора поцілили по райцентрах і селах Пологівського та Василівського районів. Пошкоджень зазнали житлові будинки та інфраструктурні об’єкти. Інформації про поранених громадян не надходило", - вказали у поліції.

Деталі

За даними правоохоронців, росіяни продовжують знищувати підконтрольні Україні території, зокрема населені пункти Пологівщини. В Оріхівській та Гуляйпільській громадах значних руйнувань зазнав житловий фонд. Окупанти знищують майно громадян та оселі.

У Василівському напрямку ситуація також залишається неспокійною. Армійці рф накрили залповим вогнем житлову та цивільну інфраструктури в Степногірську та Приморському, вказали у поліції.

Усі факти збройної агресії задокументовані правоохоронцями. За зібраними доказовими матеріалами слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України

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